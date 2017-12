Die U20-WM als Sprungbrett für die ganz grosse Bühne

Dienstag, 26. Dezember 2017, 14:10 Uhr

Am Mittwoch startet die Schweiz in Buffalo in die U20-WM. Vor einem Jahr trumpfte Nico Hischier, der spätere Nummer-1-Draft in der NHL, gross auf. Folgt nun Nando Eggenberger?

U20-WM 2016: Nico Hischier überragt alle 1:13 min, vom 26.12.2017 Nico Hischier war vor einem Jahr die prägende Figur an der U20-WM. Dem 18-Jährigen war es zu verdanken, dass die Schweiz bis in die Viertelfinals vorstiess und dort den späteren Weltmeister USA an den Rand einer Niederlage brachte. « Ich schaue nicht gross auf den Draft. Es kommt so, wie es kommen muss » Nando Eggenberger

Captain U20-Nati Das Turnier in Buffalo wollen die Nachwuchs-Stars als Schaufenster für die grosse Bühne nutzen. So auch Nando Eggenberger, der 18-jährige Captain der Schweizer Nati. Gelingen ihm gute Leistungen, könnte er im kommenden NHL-Draft durchaus in der ersten Runde gezogen werden. «Ich schaue nicht gross auf den Draft, es kommt so, wie es kommen muss», sagt der HCD-Spieler. Schlüsselspiel zum Auftakt Die Schweiz greift erst am Mittwoch ins Geschehen ein. Die zum zweiten Mal von Cheftrainer Christian Wohlwend geführten Schweizer starten gleich mit der Schlüsselpartie gegen Aufsteiger Weissrussland ins Turnier. Die weiteren Gegner sind Russland, Schweden und Tschechien. Die ersten vier Teams erreichen die Viertelfinals. Spielplan Gruppe B Dienstag, 26. Dezember

18:00 Uhr

Tschechien - Russland

Dienstag, 26. Dezember 20:00 Uhr

Weissrussland - Schweden

Mittwoch, 27. Dezember

21:00 Uhr

Schweiz - Weissrussland

Donnerstag, 28. Dezember

20:00 Uhr

Russland - Schweiz

Donnerstag, 28. Dezember 22:00 Uhr

Schweden - Tschechien

Freitag, 29. Dezember

18:00 Uhr

Weissrussland - Russland

Samstag, 30. Dezember

18:00 Uhr

Tschechien - Weissrussland

Samstag, 30. Dezember 20:00 Uhr

Schweden - Schweiz

Sonntag, 31. Dezember

18:00 Uhr

Schweiz - Tschechien

Montag, 01. Januar

02:00 Uhr

Russland - Schweden



sta/sda