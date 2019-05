In einem Jahr misst sich die Hockey-Welt in Lausanne und Zürich. Gian Gilli über den Stand der Dinge und seine Ziele.

Mindestens 307'000 Zuschauer brauche es, dann könne man wohl von einer schwarzen Null ausgehen, rechnet Gian Gilli vor. Der Bündner orchestriert die Eishockey-WM in Lausanne und Zürich, die in fast genau einem Jahr (8. Mai 2020) startet. Finanziell soll eine gute Balance gefunden und «das Vorurteil der teuren Schweiz entkräftet» werden, so Gilli.

Ein Mann für Grossanlässe

Für den 61-Jährigen, seit letztem Sommer vollamtlich in den WM-Vorbereitungen drin, ist die Veranstaltung von Grossanlässen kein neues Ding: Schon die letzte hiesige Weltmeisterschaft der Eishockeyaner 2009 dirigierte Gilli, ebenso die Ski-WM in St. Moritz 2003.

Welche Vorbereitungen schon jetzt getroffen werden, wieso ein gesamtes Team derzeit in der Slowakei weilt und wie das Turnier auch für Gäste aus dem Ausland erschwinglich gemacht werden soll, erfahren Sie im obigen Audio-Beitrag.