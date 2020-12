Kurz vor dem Auftaktspiel der deutschen Eishockey-Junioren gegen Finnland wurde Stürmer Jakub Borzecki positiv auf Covid-19 getestet. Der 18-Jährige bleibt in Quarantäne, Bundestrainer Tobias Abstreiter stehen damit zu Turnierbeginn noch 9 Stürmer, 5 Verteidiger und 2 Torhüter zur Verfügung. Vor Borzecki waren bereits 8 Spieler des DEB-Teams an Corona erkrankt. Die gesamte deutsche Mannschaft war bis und mit dem 23. Dezember in Quarantäne.