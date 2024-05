Legende: Hat den Kürzeren gezogen Alina Müller (r.) im Zweikampf mit Minnesotas Emma Greco. Imago/Icon Sportswire

Boston hat den PWHL-Titel nach einem 0:3 im 5. Finalspiel gegen Minnesota verpasst. Die Winterthurerin Alina Müller und ihre Teamkolleginnen blieben zum zweiten Mal in der Finalserie ohne Torerfolg.

Spiel 2 ebenfalls in der heimischen Arena in Lowell, rund 50 Kilometer von Boston entfernt, hatten sie mit dem gleichen Ergebnis verloren.

Müller mit solider Bilanz

Die entscheidende dritte Niederlage begann sich im zweiten Drittel mit dem ersten Gegentreffer abzuzeichnen. Im dritten Abschnitt erhöhte Minnesota nach acht Minuten auf 2:0, das 3:0 war ein Schuss ins leere Tor.

Müller hat nach der Premierensaison der neuen Frauen-Profiliga in 32 Spielen 7 Tore und 12 Assists in ihrer Bilanz stehen. Mit dem letzten Treffer hatte sie in Spiel 4 in der Nacht auf Montag kurz vor Schluss der zweiten Verlängerung für den 1:0-Sieg Bostons gesorgt und damit in der Serie zum 2:2 ausgeglichen.