Legende: Der Superstar war auch erfolgreich Connor McDavid (rechts) erzielte gegen Finnland das 1:0. imago images/Imagn Images

Im Duell der Erzrivalen USA und Kanada waren im Gruppenspiel des «4 Nations Face-Off»-Turniers vor 2 Tagen noch keine 9 Sekunden gespielt, als die Schiedsrichter die Partie bereits zum 3. Mal (!) wegen einer Schlägerei unterbrechen mussten. Im «Show-Turnier» der NHL, das anstelle des Allstar Games durchgeführt wird, ging es also ordentlich zur Sache.

Im Final am Donnerstag kommt es nun erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Nordamerikaner. Nachdem die USA dank des 3:1-Siegs gegen Kanada bereits vorzeitig das Finalticket gelöst hatten, zogen die «Ahornblätter» nach einem 5:3-Erfolg gegen Finnland nach. Damit sind die Nordländer wie auch Schweden ausgeschieden.

Reprise in den USA

Für Zündstoff ist gesorgt: Während sich Kanada für die Niederlage zumindest sportlich revanchieren will, dürften die USA noch immer im Stolz verletzt sein. Schliesslich wurde die US-Nationalhymne vor der Partie beim ersten Aufeinandertreffen in Montreal gnadenlos ausgebuht. Der Final wird nun auf US-Territorium in Boston stattfinden.