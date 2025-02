Connor McDavid erzielte den kanadischen Siegtreffer beim 3:2 n.V. über die USA nach 8:18 Minuten in der Overtime. Der Oilers-Superstar wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Der zweite Stern ging an den kanadischen Torhüter Jordan Binnington, dem 31 Paraden gelangen, sechs davon in der Verlängerung. Binnington war in der Nachspielzeit entscheidend und hielt sein Team mit mehreren spektakulären Paraden im Spiel.

Trudeau kontert Trump

Der aufgrund der Spannungen zwischen den beiden Ländern von politischen Hintergrundgeräuschen begleitete Final hielt, was er versprach. Schlägereien und andere Scharmützel blieben im Vergleich zum 3:1-Sieg der USA im ersten Duell am letzten Sonntag aus. Im ganzen Spiel gab es nur eine Zweiminutenstrafe.

Vor der Partie wiederholte US-Präsident Donald Trump seine Provokation, das nördliche Nachbarland solle der 51. Bundesstaat der USA werden. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau schrieb auf X: «Ihr könnt uns nicht unser Land nehmen – und auch nicht unseren Sport.»