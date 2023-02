Legende: Wollen sich beim Fünf-Länder-Turnier für die WM vorbereiten Die Schweizer Eishockey-Nationalspielerinnen. Freshfocus / Gavin John

Darum geht's

5 Nationalteams treffen sich im deutschen Füssen zur WM-Vorbereitung, darunter auch die Schweiz. «Im letzten Camp vor der WM geht es darum, dem Team den letzten Schliff für die WM zu geben und einige Spielerinnen zu testen», sagt Colin Muller, Trainer des Nationalteams. Die WM in Brampton (CAN) findet vom 5. April bis 16. April statt.

Das sind die Gegner

Den Auftakt machen die Schweizerinnen am Mittwoch gegen Finnland (19:30 Uhr), danach wartet am Freitag mit Schweden (18:30 Uhr) ein weiteres skandinavisches Team. Gegen Tschechien wird am Samstag (13:00 Uhr) gespielt und zum Abschluss trifft man am Sonntag (12:00 Uhr) auf Deutschland.

Diese Spielerinnen sind dabei

Viele Athletinnen aus Nordamerika fehlen, da dort die Meisterschaften weiterlaufen. Laura Zimmermann ist die einzige in Übersee engagierte Spielerin im Aufgebot. Mit Alessia Baechler, Ivana Maria Wey, Elena Gaberell und Alena Lynn Rossel befinden sich 4 Akteurinnen im Kader, welche im Januar noch an der U18-WM teilnahmen. Gaberell und Rossel werden dabei zum A-Nati-Debüt kommen.