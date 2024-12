Die älteste Junioren-Auswahl des Schweizer Eishockeyverbandes nimmt in der Nacht auf Freitag in Ottawa die U20-WM mit einem guten Gefühl in Angriff.

Legende: War bei der WM-Hauptrunde einer von 5 Schweizer Torschützen Jamiro Reber. freshfocus (Archiv)/Bjoern Larsson Rosvall/Zuma Sports Wire

Die U20-Auswahl der SIHF schloss die Vorbereitung aufs 49. WM-Turnier nach einem ersten Dämpfer erfolgreich ab. 4 Tage nach der 1:7-Abfuhr gegen Eishockey-Schwergewicht und Gastgeber Kanada, schlug das Team von Headcoach Marcel Jenni die Letten mit 5:1.

In Ontario verpassten sich die Schweizer so den letzten Schliff und tankten das nötige Selbstvertrauen. Nach einem torlosen Startdrittel liessen sie die Muskeln spielen und überzeugten vor allem durch mannschaftliche Geschlossenheit. Mit Ludvig Johnson, Jan Dorthe, Basile Sansonnens, Lars Steiner und Jamiro Reber trafen 5 verschiedene Spieler.

Viertelfinal als Vorgabe

Die 2. WM-Mission unter Jenni lanciert die Schweiz spät am Stephanstag (23:00 Uhr MEZ) gegen Tschechien. Anschliessend warten in Ottawa in der Gruppe B die Slowakei, Schweden sowie zum Vorrundenabschluss am 31. Dezember Kasachstan.

Je die Top 4 schaffen den Sprung in den Viertelfinal, dort war die SIHF-Vertretung bei der letzten WM knapp mit 2:3 nach Verlängerung an Schweden gescheitert.