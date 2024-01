USA sichern sich den Titel an der U20-WM

Legende: In Feierlaune Isaac Howard (Mitte) freut sich über einen seiner zwei Treffer im Final. imago images/Bildbyran

Zum 5. Mal in Folge kommt der U20-Weltmeister aus Nordamerika. Nachdem in den Jahren 2020, 2022 und 2023 jeweils Kanada triumphiert hatte, holten die USA erstmals seit 2021 den Titel. Im Final gewannen die Amerikaner in Göteborg 6:2 gegen Gastgeber Schweden, der die Schweiz im Viertelfinal bezwungen hatte.

Mit einem Doppelschlag in der 30. und 35. Minute stellte Isaac Howard von 1:1 auf 3:1. Schweden kam zwar kurz vor Ende der zweiten Sirene noch einmal heran. Doch 3 Treffer im Schlussdrittel bedeuteten die Entscheidung zugunsten der USA, die nach 7 Siegen in 7 Spielen zum insgesamt 6. Mal WM-Gold holen.

Tschechen sichern sich Bronze

Im Spiel um Platz 3 wurde zwischen Tschechien und Finnland mit offenem Visier gekämpft. Die Tschechen siegten schliesslich, nachdem sie einen 2:5-Rückstand in ein 8:5 umgewandelt hatten. Das Schlussdrittel entschieden sie mit 5:0 für sich.