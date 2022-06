Essen, trinken, in Erinnerungen schwelgen: Am Sonntag lädt Ambri noch ein letztes Mal in die altehrwürdige Valascia. Mit einem kleinen Fest soll das alte Eisstadion der Piotta mit einem letzten Hurra verabschiedet werden. Der Klub rechnet mit 500 bis 1000 Fans, die zum so legendären wie zugigen Eishockey-Tempel pilgern werden. Danach wird die Valascia abgerissen.

Für 100 Franken das Stadionfeeling nach Hause holen

Viele Anhängerinnen und Anhänger der «Biancoblu» begeben sich dann auch in die Leventina, um Souvenirs zu jagen. Genauer gesagt: Sitze. Inhaber von Saisonkarten dürfen die ihnen zugewiesenen Sitzschalen abholen. Doch auch wer kein Abo hatte, darf künftig im Homeoffice auf einem originalen Valascia-Stadionsitz arbeiten, so er über Wille und genügend Sitzfleisch verfügt. Für 100 Franken pro Stück werden die Schalen verkauft.

Das Abstauben dieser Memorabilia sind die letzte Gelegenheit, handfeste Nostalgie zu ergattern. Denn nach dem Abschiedsfest wird die über 60 Jahre alte Valascia endgültig abgerissen. Das neue Stadion, ein 51-Millionen-Projekt (und im Gegensatz zur Vorgängerin nicht in der Lawinenzone), steht seit September 2021 im Einsatz.