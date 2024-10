Erst 19 respektive 21 Jahre jung sind die Geschwister Baechler: Doch Alessia und Nicolas haben in ihren jungen Karrieren zusammen schon 4 Meistertitel gefeiert – wobei die 19-jährige Alessia mit 3:1 die Nase vorn hat. Die Zürcherin gewann mit den ZSC Lions 3 Mal den Titel, wobei sie 2022 unverhofft zur Meisterschützin wurde.

In diesem Frühling doppelte Bruder Nicolas gut einen Monat nach dem Hattrick der ZSC-Frauen nach. Dank dem Finalsieg der ZSC Lions gegen Lausanne durfte auch er sich erstmals Schweizer Meister nennen. Seit 2018 waren die hockeyverrückten Geschwister aus Illnau in der Organisation der ZSC/GCK Lions gemeinsam unterwegs – doch diesen Sommer trennten sich ihre Wege. Alessia verteidigt neu für Davos, wo sie mit 6 Skorerpunkten in 7 Spielen stark in die neue Saison gestartet ist.

Legende: Spielt neu für Davos Alessia Baechler. Keystone/PostFinance/Juergen Staiger

Gleiches gilt für Nicolas, der unlängst seinen Vertrag bei den Zürchern bis 2028 verlängerte. Nachdem er in der Saison 2022/23 seine ersten Einsätze in der National League bestritt, spielte er in der Meistersaison erstmals mehr für die ZSC Lions als fürs Farmteam GCK. In diesem Herbst ist er fixer Bestandteil in den Überlegungen von Trainer Marc Crawford. Er verpasste bislang erst ein Spiel und kommt auf ein Tor und einen Assist.

Nächste Station: USA

Früher orientierte sich Alessia am älteren Bruder – und Niederlagen gegen ihn stachelten die heutige Schweizer Internationale an. «Wenn ich ein paar Mal hintereinander verloren habe, sind schon Tränen geflossen», erzählt Alessia Baechler.

Nicolas war für sie stets ein Vorbild – und ist dies auch heute noch. So will sie es ihrem Bruder gleich tun und neben dem Eishockey studieren: Nächstes Jahr soll es in Boston so weit sein. Dann wird die räumliche Distanz zwischen den Geschwistern noch grösser – doch ihre Wege werden die beiden weiterhin genaustens verfolgen.

Wie die Geschwister als Kinder in Kontakt mit Eishockey gekommen sind und welche Rolle dabei die Familie spielte, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.