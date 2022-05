Del Curto als Österreichs Assistenztrainer an der WM

Legende: Schweizer Trainerteam Roger Bader (links) und Arno Del Curto coachen die österreichische Nationalmannschaft. imago images/Eibner Europa

Del Curto assistiert Bader

Der langjährige HCD-Trainer Arno Del Curto kommt in Finnland ab Samstag zu seinem WM-Debüt. Der Bündner wird als Assistent an der Bande der österreichischen Nationalmannschaft stehen. Wie Watson schreibt, ist es ein Freundschaftsdienst für Cheftrainer Roger Bader. Damit setzen die Österreicher auf ein Schweizer Coaching-Duo. Ein Duell mit der Schweiz, das erst im Viertelfinal möglich wäre, ist aber eher unwahrscheinlich. Die Österreicher sind in Tampere und Helsinki nur wegen des Ausschlusses von Russland und Belarus dabei und dürften gegen den Abstieg kämpfen.