Legende: Ziehen drastische Massnahmen im Zeichen des Ukraine-Krieges Die schwedische und finnische Nationalmannschaft (hier bei Olympia 2022). Imago Images/Penta Press

Die schwedische und die finnische Eishockey-Nationalmannschaft lassen verlauten, dass ab der nächsten Saison in den eigenen Landesauswahlen keine Spieler mehr zum Zuge kommen, die in der russischen Liga (KHL) ihr Geld verdienen.

Schweden ohne KHL-Spieler an der WM

Schweden geht dabei noch einen Schritt weiter: So gelte die Massnahme bereits ab der anstehenden WM. Diese findet vom 13. bis 29. Mai in Finnland statt. Jene schwedischen Spieler, die in den abgeschlossenen Playoffs im Einsatz standen, müssen die WM am TV verfolgen.

«Wir haben gemerkt, dass Russland die KHL als Propagandamittel genutzt hat, und die Situation ist während den Playoffs eskaliert», so der schwedische Verbandssekretär.

Viele ausländische Spieler haben die KHL bereits zu Beginn der russischen Invasion in die Ukraine verlassen. Bereits zuvor war entschieden worden, dass die russischen Nationalteams von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Russland wurde zudem die Ausrichtung der WM 2023 entzogen.