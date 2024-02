In Luzern wird am Wochenende um den Cupsieg gespielt. Für die Zugerinnen Chance und Bewährungsprobe zugleich.

Cup-Wochenende in Luzern

Legende: Weiss, wie man Titel gewinnt Trainerin Daniela Diaz holte als Spielerin des EVZ vier Mal den Meistertitel. Freshfocus / Martin Meienberger

In der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Frauenliga ziehen die Frauen des EV Zug einsam ihre Kreise. Das neu gegründete Team hat nach 16 Runden ebenso viele Siege auf dem Konto und erzielt im Schnitt fast 18 Tore pro Spiel. Der Aufstieg in die Women's League ist angesichts der drückenden Überlegenheit trotz Playoff-Modus nur Formsache.

Umso grösser dürfte bei den Zentralschweizerinnen die Vorfreude auf das kommende Wochenende sein, wenn in Luzern um den Cupsieg gespielt wird. Am Samstag stehen die Halbfinals auf dem Programm, am Sonntag der Final.

Warnschuss an die Konkurrenz

Die Zugerinnen, die auf dem Weg in die Runde der letzten vier schon zwei oberklassige Teams eliminiert haben, bekommen es im Halbfinal mit der Neuchâtel Hockey Academy zu tun. In einem allfälligen Final wartet Lugano oder der SC Bern.

Neben dem ersten Titel winkt dem EVZ auch die Möglichkeit, einen nächsten Warnschuss an die Konkurrenz zu senden. Mit dem Cupsieg würden die Zentralschweizerinnen ihre Ambitionen für die kommenden Jahre untermauern.