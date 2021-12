Ab Donnerstag bestreitet die Schweizer Frauen-Nati in Basel das einzige Vorbereitungsturnier auf Olympia – und trifft zweimal auf Schweden.

Schweizerinnen heiss auf Schweden-Spiele in Basel

Die Schweizer Frauen laufen in der St. Jakob-Arena in Bestbesetzung auf. Für das 3-Nationenturnier (17. - 19.12.) stehen sämtliche Teamstützen aus den nordamerikanischen und schwedischen Ligen im 23-köpfigen Aufgebot – Trainer Colin Muller kann also aus dem Vollen schöpfen.

Vor dem Abschlussspiel gegen Deutschland trifft die Schweiz gleich zweimal auf Schweden – zunächst in einem eigenständigen Test, dann im Gruppenspiel. Duelle mit viel Brisanz, spielen so doch gleich 5 Schweizerinnen gegen Klub-Teamkolleginnen. Dazu gehört auch Captain Lara Stalder. Die Luzernerin ist derzeit Topskorerin bei der Brynäs IF, dem Leader der höchsten schwedischen Frauenliga «Svenska damhockeyligan».

Spielplan der Frauen-Nati Box aufklappen Box zuklappen Donnerstag, 18:00 Uhr: Schweiz - Schweden

- Schweden Samstag, 15:00 Uhr: Schweden – Schweiz

Sonntag, 12:10 Uhr: Schweiz – Deutschland

Als Favorit in die Olympia-Hauptprobe

Seit 4 Jahren spielt Stalder in Schweden und kennt das Eishockey dort bestens. «Die Vorfreude ist riesig, speziell auf die Spiele gegen Schweden», meint Stalder deshalb wenig überraschend. Für sie ist aber auch klar: «Sobald wir das Schweizer Trikot anziehen, hört die Freundschaft auf und es geht nur noch um eines. Man will für die Schweiz unbedingt gewinnen.»

00:17 Video Stalder spricht über den Nationalstolz der Frauen-Nati Aus Sport-Clip vom 16.12.2021. abspielen

Das Turnier in Basel ist gleichbedeutend mit dem letzten Ernstkampf der Schweizer Frauen vor den Olympischen Spielen in Peking (ab dem 4. Februar). Für das Winter-Highlight gibt Stalder die klare Zielvorgabe: «eine Medaille.»

Schweden und Deutschland gehören beide nicht zur Top-5-Gruppe der Welt, die Schweiz schon – auf dem Papier ist der Favorit beim Vorbereitungsturnier also bestimmt. Klar ist auch: Wer bei Olympia eine Medaille will, muss diese beiden Teams mit grosser Wahrscheinlichkeit hinter sich lassen ...