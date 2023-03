In den letzten 12 Jahren hiess der Schweizer Eishockey-Meister bei den Frauen stets Ladies Lugano oder ZSC Lions. Nun schickt sich Bomo Thun an, diese Phalanx zu durchdringen. Im Halbfinal haben die Berner Oberländerinnen bereits Lugano eliminiert, nun führen sie in der Final-Serie gegen die favorisierten ZSC Lions mit 2:1.

Noch ein Sieg fehlt zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte. Dieser wäre aber gleichzeitig auch der letzte für den Klub, der 1984 gegründet worden ist: Nach dieser Saison schliesst sich Bomo Thun dem SC Bern an. Am Samstag könnte die Ära der Thunerinnen also gleichzeitig mit dem grössten Erfolg der Vereinshistorie zu Ende gehen.

Wie es 1984 zur Gründung von Bomo Thun kam und warum sich der Amateur-Klub nun dem SCB anschliesst, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.