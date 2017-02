Eishockey-News: 5 Heimspiele als WM-Test

Die Nati bestreitet die letzten WM-Vorbereitungsspiele im April und Mai vor eigenem Publikum. Freiburg, Biel, La-Chaux-de-Fonds, Basel und Genf sind die Austragungsorte.

Die Schweizer Nati wird in je zwei Spielen gegen Russland (21.4. in Freiburg/22.4. in Biel) und Dänemark (26.4. in La Chaux-de-Fonds/28.4. in Basel) testen. Als Highlight unmittelbar vor der Abreise an die A-WM nach Paris folgt am 2.5. in Genf die Partie gegen den aktuellen Weltmeister und Vorrunden-Gegner Kanada.