Legende: Gehört zu den besten Spielerinnen der College-Liga Alina Müller Keystone

Ehre für Alina Müller

Die Schweizer Eishockey-Nationalstürmerin Alina Müller wurde in den USA als einzige Europäerin in die Top 6 der Hockey East Association gewählt. Die 22-Jährige, die für die Northeastern University in Boston spielt, war mit 66 Skorerpunkten aus 38 Spielen die drittbeste Skorerin der gesamten Liga. Die Schwester des NHL-Verteidigers Mirco Müller wechselte vor 2 Jahren von den ZSC Lions in die USA.