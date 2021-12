Legende: Wurde positiv auf das Coronavirus getestet Pius Suter. Keystone

Corona in der NHL: Auch Suter hat's erwischt

Nach Nico Hischier wurde von den Schweizer NHL-Profis auch Pius Suter ins sogenannte Covid-19-Protokoll der besten Eishockey-Liga aufgenommen. Der Stürmer der Detroit Red Wings wurde als einer von mehreren Spielern des Klubs positiv getestet. Die Liga verschob alle Spiele von Detroit bis vorerst am 26. Dezember. Die NHL ist derzeit stark vom Virus betroffen. Mittlerweile mussten 40 Partien bis Weihnachten bereits verschoben werden, nur zwei davon konnten nachgeholt werden. Unter anderem deshalb diskutiert die Liga derzeit, ob die NHL-Profis an die Olympischen Spiele nach Peking reisen sollen oder nicht. Ein Entscheid wird in den kommenden Tagen erwartet.

02:14 Video Archiv: Pius Suter ist in der NHL angekommen Aus Sport-Clip vom 01.12.2021. abspielen

Zwangspause in Amateurligen

Nach den am Freitag vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die Regio League der Swiss Ice Hockey beschlossen, zahlreiche Meisterschaften zu unterbrechen. Betroffen sind unter anderen alle Aktivligen unterhalb der MSL. Frühestens am 27. Januar soll in der 1. Liga und in allen anderen Ligen wieder gespielt werden. Testspiele und Trainings sind gemäss der Covid-19-Task-Force des Verbands erlaubt, sofern die nationalen und kantonalen Richtlinien eingehalten werden.

Sesselrücken beim EHC Visp

Einen Tag nach der 2:5-Niederlage gegen La Chaux-de-Fonds stellt der EHC Visp seinen Trainer Per Hanberg und dessen Assistenten Björn Lidström frei. Die beiden Schweden wechselten im Sommer ins Wallis, nachdem sie in Kloten nach dem verpassten Aufstieg keinen Vertrag mehr erhalten hatten. Visp liegt in der Swiss League derzeit nur auf Platz 7. Vorerst übernimmt der aktuelle U20-Trainer Daniel Wobmann die Mannschaft. Auch auf der Position des Sportchefs kommt es in Visp zu einem Wechsel. Bruno Aegerter, seit 2017 im Amt, verlässt den Klub nach fünf Jahren per Ende Dezember. Wer die Nachfolge des 66-Jährigen antritt, ist noch unklar.