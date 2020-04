Legende: Amtete bisher als Sportchef der SCL Tigers Marco Bayer Freshfocus

Bayer wird U20-Nationaltrainer

Marco Bayer tritt per 1. Juni die Nachfolge von Thierry Paterlini als U20-Nationaltrainer an. Gleichzeitig wird er auch Assistent von Patrick Fischer in der A-Nationalmannschaft. Bayer war bisher Sportchef bei den SCL Tigers und bei Swiss Ice Hockey bereits von 2012 bis 2017 auf verschiedenen Nachwuchs-Stufen als Head- oder Assistenzcoach tätig. Als Spieler bestritt Bayer rund 800 Spiele in den obersten beiden Spielklassen.

Eichmann neuer Tigers-Sportchef

Marc Eichmann wird derweil ab dem 1. Mai neuer Sportchef der SCL Tigers und beerbt damit Bayer. Eichmann war Anfang dieses Jahres als Torhütertrainer der SCL Tigers und der Leistungsstufe SCL Young Tigers engagiert worden. Erste Erfahrungen als Sportchef hatte der 39-Jährige zuvor beim Swiss-League-Klub Langenthal gesammelt. Bei den Tigers wird Eichmann nun weiterhin als Goalietrainer und neu auch als Sportchef wirken. In den ersten Wochen wird er von seinem Vorgänger Marco Bayer noch begleitet und unterstützt.