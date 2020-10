GCK Lions müssen in Quarantäne

Legende: Muss genau gleich wie alle seine Mitspieler in Quarantäne Pius Suter von den GCK Lions. Freshfocus

Zwei Corona-Fälle bei den GCK Lions

Bei den GCK Lions hat es zwei Corona-Fälle gegeben. Der Zürcher Kantonsarzt entschied, die gesamte Swiss-League-Equipe für 10 Tage in Quarantäne zu schicken. Dadurch müssen die kommenden Partien des Farmteams der ZSC Lions gegen Langenthal (20.10.) sowie in Visp (23.10.) und in Zug (27.10.) verschoben werden. Die neuen Termine stehen noch nicht fest.