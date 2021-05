Legende: Turniersieger 2018 KalPa Kuopi. Keystone

KalPa wieder in Davos

Rund 7 Monate vor der Austragung des 94. Spengler Cup haben die Organisatoren den sechsten und damit letzten Teilnehmer bekanntgegeben. Mit KalPa Kuopio kehrt der Turniersieger von 2018 ins Landwassertal zurück. Damals siegte das Team im Final gegen das Team Canada mit 2:1 nach Penaltyschiessen. Neben den Finnen waren zuvor schon das Team Canada, Sparta Prag, Frölunda, Ambri-Piotta und Gastgeber Davos als Teilnehmer festgestanden. Im vergangenen Jahr musste der Traditionsanlass wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Ajoie holt Asselin

Aufsteiger Ajoie verstärkt sich für die nächste Saison in der National League mit dem Kanadier Guillaume Asselin. Der 29-Jährige unterschrieb bei den Jurassiern für zwei Jahre. Asselin hatte die letzten zwei Saisons für Sierre in der Swiss League gespielt und dabei in 93 Spielen 123 Skorerpunkte realisiert. Nach dem Saisonende mit Sierre absolvierte Asselin zuletzt fünf Spiele in den Playoffs der National League für Finalist Genève-Servette. Vor seinem Wechsel vor zwei Jahren in die Schweiz spielte Asselin in der Slowakei.