Legende: Nimmt eine neue Herausforderung an Christian Weber. Freshfocus

Weber heuert beim EHC Basel an

Der frühere Schweizer Internationale Christian Weber wird Trainer beim EHC Basel in der MySports League. Die letzten beiden Saisons amtete der 56-Jährige beim österreichischen Klub Lustenau. In der höchsten Schweizer Liga coachte Weber die ZSC Lions, die SCL Tigers und die Rapperswil-Jona Lakers. Die Basler streben einen Aufstieg in die Swiss League an.

Grosser Umbruch bei Rapperswil-Jona

In einem Facebook-Beitrag kommunizierten die Rapperswil-Jona Lakers den Abgang von gleich 14 Spielern. Darunter befinden sich unter anderen mit Danny Kristo, Casey Wellman und Tom Pyatt auch 3 ausländische Verstärkungen. Die Lakers verlassen werden auch die gestandenen National-League-Spieler Juraj Simek und Corsin Casutt.

Legende: Viele müssen gehen Die Lakers misten aus. imago images

Forrer zurück in der Organisation des EVZ

Marco Forrer wechselt von Fribourg-Gottéron in die Organisation des EV Zug. Der 23-jährige Verteidiger soll zunächst in der EVZ Acadamy in der Swiss League auflaufen. Eine Beförderung in das Fanion-Team ist ebenfalls möglich. Forrer bestritt in den letzten beiden Saisons 54 Spiele für Freiburg und brachte es dabei auf 4 Skorerpunkte.