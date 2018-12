Luca Cunti verlässt Lugano nach 2 Jahren und wechselt im kommenden Sommer zum EHC Biel. Der Stürmer unterzeichnet im Seeland einen Vertrag über 2 Jahre. «Cunti passt wunderbar zu unserer Spielphilosophie», so Sportchef Martin Steinegger. Gleichzeitig verlängern die Bieler den Vertrag mit Marc-Antoine Pouliot bis zum Ende der Saison 2019/20.

Ambri-Piotta muss mehrere Wochen auf seinen Verteidiger Christian Pinana verzichten. Der 21-Jährige zog sich am Samstag im Meisterschaftsspiel gegen Bern (4:1) erneut eine Luxation der rechten Schulter zu, nachdem er bereits im Oktober dieselbe Verletzung erlitten hatte. Nach weiteren medizinischen Untersuchungen in den nächsten Tagen wird entschieden, ob Pinana operiert werden muss.

Die Schweizer U20-Nationalmannschaft wird mit 3 Torhütern, 8 Verteidigern und 13 Stürmern in die Weltmeisterschaft in Vancouver und Victoria starten. Nationaltrainer Christian Wohlwend strich nach der 1:4-Niederlage im letzten Testspiel in Burnaby gegen Russland Dario Wüthrich (Zug), Ian Derungs (Kingston Frontenacs) und Kyen Sopa (Niagara IceDogs) aus dem Kader. Die Schweiz steigt am Mittwoch mit der Partie gegen Tschechien in die U20-WM.

Gegen ZSC-Stürmer Reto Schäppi wird ein ordentliches Verfahren eröffnet. Der 27-Jährige hatte Julien Sprunger in der Partie gegen Freiburg am Sonntag bei einem Check am Kopf getroffen. Der Freiburger Captain konnte nach dem Vorfall in der 11. Minute nicht mehr weiterspielen, hat sich aber laut seinem Klub nicht schwer verletzt und dürfte nach der Weihnachtspause wieder einsatzfähig sein.

Sendebezug: SRF zwei, «sportpanorama» vom 23.12.18, 18:30 Uhr