Ambri-Piotta muss rund zwei Wochen auf seinen Captain Elias Bianchi verzichten. Der 29-jährige Stürmer laboriert an einer Bänderverletzung im rechten Knöchel.

Neu findet die Cup-Achtelfinal-Partie Lugano - Zug am 20. Oktober um 20 Uhr statt. Der Tessiner Klub will so eine Terminkollision mit dem Super-League-Spiel zwischen Lugano und St. Gallen verhindern, welches am Sonntag 21. Oktober stattfindet.