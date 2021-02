Legende: Müssen noch bis mindestens Sonntag in der Quarantäne verharren Luca Boltshauser und der Lausanne HC. Freshfocus

Weiteres Spiel von Lausanne verschoben

Die vorsorgliche Quarantäne des Lausanne HC aufgrund von 2 positiven Corona-Fällen wird mindestens bis am Sonntag verlängert. Somit muss das Heimspiel vom 7. Februar gegen die ZSC Lions verschoben werden. Die Zürcher treten am Sonntag stattdessen auswärts gegen Fribourg-Gottéron an. Die Partie, welche ursprünglich für den 16. März geplant gewesen war, wird vorgeholt.

5 Spieler des SC Bern in Quarantäne

Aufgrund eines positiven Corona-Tests müssen sich 5 SCB-Spieler in Quarantäne begeben. Das teilte der Klub am Freitagnachmittag mit. Neben dem positiv getesteten Akteur müssen auch jene 4 Spieler in Quarantäne, die bisher noch nicht an Corona erkrankt waren. Die Partie des SCB am Freitag gegen die ZSC Lions findet dennoch statt.

Lugano 3 bis 4 Wochen ohne Morini

Lugano muss 3 bis 4 Wochen ohne Giovanni Morini auskommen. Das bestätigte Trainer Serge Pelletier gegenüber RSI. Der 26-jährige italienische Stürmer mit Schweizer Lizenz leidet an einer Verletzung in der Leistengegend.

Falken werfen Zeiter raus

Die Heilbronner Falken haben auf ihre Baisse reagiert und den früheren Schweizer Nationalspieler Michel Zeiter als Coach entlassen. Die Mannschaft liegt aktuell auf dem letzten Platz der zweitklassigen DEL2. Zeiter hatte im April 2020 bei den Falken übernommen. Der 46-Jährige, der 679 Spiele für den ZSC bestritten hat und mit den Zürchern zweimal Meister wurde, war zuvor im Dezember 2019 als Trainer und Sportchef des EHC Winterthur geschasst worden.