Legende: Muss aktuell pausieren Jonas Siegenthaler. Getty Images/Justin Berl

Siegenthaler muss sich Operation unterziehen

Jonas Siegenthaler wird den New Jersey Devils einige Wochen fehlen. Der Schweizer Defensiv-Verteidiger zog sich am 5. Februar im Spiel gegen Pittsburgh nach einem unglücklichen Sturz in die Bande eine nicht näher definierte Verletzung zu. Nun ist bekannt, dass sich der Zürcher einer Operation unterziehen wird. In der laufenden Saison bestritt der 27-jährige Siegenthaler 55 Partien und brachte es dabei auf 9 Skorerpunkte (2 Tore).

Finnischer Olympiasieger und Weltmeister zu den SCL Tigers

Die SCL Tigers verstärken sich auf die kommende Saison hin mit dem Olympiasieger und Weltmeister Hannes Björninen. Wie die Emmentaler mitteilen, unterschreibt der Finne einen Zweijahres-Vertrag. Björninen erzielte bei Finnlands Olympiasieg 2022 in Peking im Schlussdrittel den 2:1-Siegtreffer gegen das russische Team. Der 29-jährige Center ist aber in erster Linie ein Zweiweg-Stürmer mit ausgeprägten Defensiv-Qualitäten. Björninen spielte die letzten drei Saisons in der höchsten schwedischen Liga, zuletzt für Örebro.