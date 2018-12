Niklas Schlegel wechselt auf die kommende Saison hin vom ZSC zum SC Bern. Und: Die HCD-Verstärkungen am Spengler Cup sind bekannt.

Der SC Bern hat den 24-jährigen Niklas Schlegel ab der kommenden Saison für 2 Jahre verpflichtet. Dort wird der aktuelle ZSC-Goalie ab der Saison 2019/20 ein Duo mit Pascal Caminada formen. Letzterer steht bereits seit 2017 beim SCB unter Vertrag und verlängerte die Zusammenarbeit mit den Stadtbernern um eine weitere Spielzeit. Schlegel schliesst bei Bern die Lücke, die Leonardo Genoni hinterlässt. Der 31-jährige Kilchberger spielt ab Herbst 2019 für den EV Zug.

Der HC Davos hat die ersten Ergänzungen für den Spengler Cup bekannt gegeben. Am Traditionsanlass in der Altjahreswoche werden die Bündner von Linus Klasen und Bobby Sanguinetti verstärkt. Ab dem 26. Dezember trifft der HCD in der Gruppe Cattini auf Kanada und die Nürnberg Ice Tigers.