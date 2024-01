Legende: Tschechien im Schlussdrittel geschlagen Noah Östlund netzt beim Halbfinal-Sieg der Schweden zum 4:2 ein. imago images/Michael Erichsen

U20-WM: Schweden gegen die USA im Final

Am WM-Turnier der ältesten Eishockey-Auswahlen in Göteborg löste Schweden mit einem 5:2 über Tschechien das erste Final-Ticket und nahm damit in der Halbfinal-Neuauflage erfolgreich Revanche für das 1:2 n.V. vor Jahresfrist. Bis ins Schlussdrittel stand die Partie beim Stand von 2:2 offen. Dann legten die Nordländer zum 2. Mal im Spiel vor (46.) und kauften mit einer Doublette innert 62 Sekunden bis zur 54. Minute dem Gegner den Schneid ab. Das «Tre-Kronor»-Team hatte zum Auftakt der K.o.-Phase die Schweizer Nati nur knapp mit 3:2 in der Verlängerung bezwungen. Im Endspiel heisst der Gegner USA. Die Amerikaner zeigten in ihrem Halbfinal gegen Finnland Moral und holten ein frühes 0:2 nach 13 Minuten noch auf. Nach zwei Dritteln stand es 2:2, ehe Cutter Gauthier in der 57. Minute das Spiel mit dem 3:2 entschied. Trotz über zwei Minuten ohne Goalie gelang Finnland der Ausgleich nicht mehr.

Nordamerikanische Frauen-Profiliga: Müller mit Assist in 1. Spiel

Die Schweizerin Alina Müller hat mit Boston das erste Spiel in der neu gegründeten Frauen-Profiliga PWHL gegen Minnesota 2:3 verloren. Stürmerin Müller leistete einen Assist zum 2:3-Anschlusstreffer durch Megan Keller in der 58. Minute, der aber zu spät kam. Die aus 6 Teams bestehende nordamerikanische Liga hatte am Neujahrstag mit der Partie Toronto – New York (0:4) Premiere gefeiert. Die reguläre Saison der PWHL läuft bis Anfang Mai. Im Anschluss wird in den Playoffs der erste Meister gesucht.

00:52 Video Archiv: Alina Müller als Schweizer Eishockey-Pionierin Aus Sport-Clip vom 09.11.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

National League: Aleksi Peltonen zu Lugano

Der Finne Aleksi Peltonen wechselt innerhalb der National League von Davos zu Lugano. Der 25-jährige Stürmer mit Schweizer Lizenz hat sich mit einem bis Ende der nächsten Saison gültigen Vertrag verpflichtet. Aleksi Peltonen wird bei den Tessinern Teamkollege seines Zwillingsbruders Jesper.