Legende: Verlässt Lausanne per sofort Dario Sidler. Freshfocus/Marc Schumacher

Sidler von Lausanne zu Kloten

Dario Sidler wechselt per sofort von Lausanne zu Ligakonkurrent Kloten. Der 20-jährige Verteidiger unterzeichnet bei den Zürchern einen Vertrag bis Frühling 2027. Der beim EV Zug ausgebildete Sidler spielte seit 2022 bei Lausanne. Diese Saison kam er für den LHC zu 13 Einsätzen in der National League.

Schweizerinnen unterliegen Kanada im Viertelfinal

Die Schweizer U18-Nati der Frauen ist an der WM in Zug ausgeschieden. In der Bossard Arena unterlag das Team von Trainerin Melanie Häfliger dem klaren Favoriten Kanada 0:6. Bis vor dem letzten Drittel konnten die Schweizerinnen den Rückstand mit 0:3 in Grenzen halten, ehe die 7-fachen Weltmeisterinnen noch einmal zulegten.

Eishockey-Weltverband schliesst Israel aus

Der Internationale Eishockey-Verband IIHF hat Israel aus Sicherheitsgründen von seinen WM-Turnieren ausgeschlossen. Die IIHF begründete den Entscheid mit ihrer Sorgfaltspflicht, «alle Teilnehmer an IIHF-Wettbewerben zu schützen». Der Ausschluss gelte, bis die Sicherheit und das Wohlergehen aller Teilnehmer, einschliesslich israelischer Teilnehmer, gewährleistet werden könne.