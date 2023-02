Das Eishockey-Nationalteam der Frauen verliert ihr erstes Testspiel in Deutschland mit 2:8.

Eishockeyanerinnen unterliegen in Füssen Finnland klar

Die Schweizer Frauen-Nati bestreitet im Rahmen ihrer WM-Vorbereitung ein Fünfländerturnier. In Füssen (GER) heissen die Gegner bis Sonntag der Reihe nach Finnland, Schweden, Tschechien und Deutschland.

Der Auftakt gegen die Finninnen missglückte der Equipe von Coach Colin Muller am Mittwochabend. Die Schweiz musste sich den Nordländerinnen gleich mit 2:8 geschlagen geben. Und dies, obschon der Start nicht hätte besser sein können.

Stalder auf Lutz: Die Schweiz führt früh

Nach 184 Sekunden brachte Lena Lutz die Schweizerinnen nach perfekter Vorarbeit von Lara Stalder mit 1:0 in Führung. Doch dann übernahm Finnland das Spieldiktat. Bis zur 25. Minute drehte «Suomi» den Rückstand in eine 5:1-Führung. Damit war die Entscheidung früh gefallen.

Zwar konnte Alessia Baechler in der 29. Minute auf 2:5 verkürzen. Doch nach drei späten Gegentoren im Schlussdrittel wurde es für die Schweiz noch eine richtige Klatsche.

Am Freitag bekommt die mit vielen jungen Spielerinnen angetretene Nati gegen Schweden die Chance zur Rehabilitation. Die WM in Kanada beginnt am 5. April.