Das Eishockey-Nationalteam der Frauen verliert sein zweites Testspiel in Deutschland mit 0:5.

Die Schweizer Frauen-Nati bestreitet im Rahmen ihrer WM-Vorbereitung ein Fünfländerturnier. In Füssen (GER) heissen die Gegnerinnen bis Sonntag der Reihe nach Finnland, Schweden, Tschechien und Deutschland.

Wie bereits im Startspiel gegen Finnland setzte es auch gegen die Schwedinnen eine klare Niederlage ab. Im ersten Drittel setzten sich die Schweizerinnen noch erfolgreich zur Wehr. Am Ende lautete der Endstand jedoch 0:5.

Tor im 2. Drittel brach den Damm

Das Übel nahm nach dem ersten Pausentee seinen Lauf. Nach rund 3 Minuten musste sich die 20 Jahre junge Torhüterin Caroline Spies ein erstes Mal bezwingen lassen. Die Schweizerinnen stellte sich in der Defensive etwas leichtsinnig an und ermöglichten so Hilda Svensson den Führungstreffer. Nur 6 Minuten später konnte Lova Blom erhöhen.

Doppelschlag im 3. Drittel

Eine Schweizer Aufholjagd im Schlussabschnitt wurde nach 3 Minuten jäh unterbunden. 2 Tore innert einer Minute waren zu viel des Guten. Lisa Johansson und Sofie Lundin erzielten die beiden Treffer. Den Schlusspunkt setzte dann Linnea Johansson 11 Minuten vor Schluss mit dem 0:5.

Das nächste Spiel bestreiten die Schweizerinnen bereits am Samstag gegen die Tschechinnen.