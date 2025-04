Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Den ZSC Lions läuft es aktuell wie am Schnürchen. Vor knapp 12 Monaten kürten sie sich zum 10. Mal zum Schweizer Meister, Mitte Februar gewannen sie die Champions Hockey League und in den laufenden Playoffs stehen die Zürcher vor dem erneuten Einzug in den Final.

Doch nicht nur auf Profi-Level sind die Lions erfolgreich. Auf Nachwuchsstufe gelang der Organisation gar Historisches: Die Teams U20-Elit, U17-Elit und-U15 Elit holten sich allesamt den Meistertitel. Hinzu kommt auf der zweitstärksten Stufe bei den ältesten Junioren, der U20-Top, ein weiterer Titel. Einen solch durchschlagenden Erfolg von ein und demselben Klub auf Nachwuchsebene hatte es zuvor im Schweizer Eishockey nie gegeben.

So ist die Lions-Pyramide aufgebaut

Es ist offensichtlich: Die Lions-Pyramide funktioniert und trägt Früchte. An deren Spitze thront die National-League-Equipe. Darunter kommt die Swiss-League-Mannschaft der GCK Lions. Diese wiederum wird gespeist von den in dieser Saison erfolgreichen Nachwuchsteams. Die unterste Stufe der Pyramide bilden die ZSC-Partnervereine EHC Dübendorf, EHC Urdorf und SC Küsnacht.

Legende: Paradebeispiel Kimo Gruber Der 19-jährige Stürmer spielte diese Saison 6 Mal in der National League, 33 Mal in der Swiss League und zuletzt 14 Mal für die U20-Elit. Keystone/Manuel Geisser

Rund 1000 Juniorinnen und Junioren spielen in der Lions-Organisation. Mehr als 5 Millionen Schweizer Franken lässt man sich in Altstetten die Nachwuchsbewegung pro Jahr kosten. 18 Profitrainer und 60 Coaches im Nebenamt beschäftigen die Lions insgesamt. Die Fertigstellung der Swiss Life Arena im Herbst 2022 ist ein weiteres wichtiges Teil im Zürcher Erfolgspuzzle.

Das zeigt, wie schwierig es ist.

Angesprochen auf die 4 Titel auf Nachwuchsstufe sagt ZSC-Ausbildungschef Edgar Salis: «Die Tatsache, dass es das zuvor noch nie gegeben hat, zeigt, wie schwierig es ist.» Der zweifache Meister mit dem ZSC (2000 und 2001) sieht die starken Jahrgänge (Salis: «Hier braucht es immer auch etwas Glück») und die gute Arbeit der Coaches als wichtige Faktoren.

Wie man mit den Lions-Junioren auf psychologischer Ebene arbeitet, wie viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs aktuell in den National-League-Playoffs eingesetzt werden und wie viele Akteure mit ZSC-Wurzeln im Ausland spielen, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.