Rick Nash muss seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. Der 34-jährige Kanadier leidet an den Folgen einer Hirnerschütterung. Nash absolvierte für Columbus, die New York Rangers und zuletzt Boston insgesamt 1149 Spiele in der NHL und sammelte dabei 851 Skorerpunkte. Mit Kanada wurde Nash Weltmeister und zweimal Olympiasieger. In der Lockout-Saison 2004/05 wurde Nash mit dem HC Davos Schweizer Meister. 2012/13 lief der Kanadier weitere 17 Spiele im HCD-Dress auf.

Der HC Davos muss in den kommenden Partien auf Marc Wieser verzichten. Der Stürmer wurde wegen eines Bandenchecks gegen Genfs Eric Martinsson in der Partie vom letzten Sonntag für 3 Spiele gesperrt. Zudem muss er eine Busse in Höhe von 5100 Franken bezahlen. Eine Spielsperre hat Wieser bereits abgesessen.