Jaromir Jagr trifft 4 Mal zum Aufstieg

Der 2-fache Stanley-Cup-Sieger Jaromir Jagr machte den Aufstieg des tschechischen Zweitligisten HC Kladno in die Extraliga im Alleingang perfekt. Der 47-Jährige, der Besitzer des Klubs ist, erzielte beim 4:2-Auswärtssieg gegen Ceske Budejovice alle 4 Tore. Der Ausnahmekönner hatte die NHL nach der Saison 2017/18 verlassen und war in die Heimat zurückgekehrt. Zuletzt spielte Jagr, der als Olympiasieger, Weltmeister und NHL-Champion Mitglied im sogenannten Triple Gold Club ist, in Nordamerika für die Calgary Flames.

Neuer Job für Yzerman bei den Red Wings

Steve Yzerman soll Detroit wieder auf Kurs bringen. Der 53-jährige Kanadier und ehemalige Starcenter der Red Wings wurde zum neuen General Manager der NHL-Franchise aus der US-Automobilstadt ernannt. Detroit verpasste zuletzt 3 Mal in Folge die Playoffs. Yzerman ist Mitglied der Hall of Fame der NHL, mit den Red Wings gewann er 3 Mal den Stanley Cup.