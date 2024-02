Legende: Fortan wieder beim Farmteam im Einsatz Akira Schmid. Imago Images/Vincent Carchietta

Schmid wird wieder in die AHL geschickt

Der Schweizer Goalie Akira Schmid wurde von den New Jersey Devils nach nur etwas mehr als einer Woche wieder in die zweitklassige AHL zurückgeschickt. Nach 15 Spielen zu Beginn der Saison kam der 23-jährige Emmentaler diesmal in der NHL zu keinem weiteren Einsatz beim Team der Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler. Schmid trainierte bereits am Mittwochnachmittag wieder mit dem Farmteam Utica Comets.