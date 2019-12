Im 4. offiziellen Spiel der Kontinental Hockey League auf Schweizer Eis gewann am Montagabend in Davos Salawat Ufa gegen Ak Bars Kasan 4:3 nach Verlängerung. Die Partie sahen stattliche 4264 Zuschauer, nur knapp 300 weniger als im Schnitt zu den HCD-Heimspielen kommen.

Der zweifache Finalist Ufa nimmt in der Altjahreswoche zum 3. Mal am Spengler Cup teil. In der Gruppe Torriani bestreitet die Mannschaft aus Russland am Donnerstagnachmittag gegen Ambri-Piotta das Eröffnungsspiel (live ab 14:50 Uhr auf SRF zwei).