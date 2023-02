Nationaltrainer Patrick Fischer hat für das 3. Turnier der Euro Hockey Tour in dieser Saison ein jüngeres und unerfahreneres Team selektioniert als in den ersten beiden Turnieren. 13 der 25 Spieler haben weniger als 9 Länderspiele bestritten.

Die Verteidiger Lian Bichsel (Leksands IF), David Aebischer und Nathan Vouardoux (beide Rapperswil-Jona Lakers) sowie Stürmer Simon Knak (HC Davos) kommen zu ihren Debüts in der A-Nati. Fischer nimmt mit dem Aufgebot Rücksicht auf die Klubs: «In dieser heiklen Phase wollen wir nicht riskieren, dass sich absolute Schlüsselspieler verletzen.»

Vorfreude auf Duelle auf höchstem Niveau

Für den 18-jährigen Bichsel ist das erste Aufgebot eine grosse Ehre. «Es macht mich sehr stolz. Die Vorfreude ist riesig. Ich hoffe, ich kann die Energie aus der Meisterschaft in Schweden mitnehmen.» Der 1,96 m grosse Verteidiger ist eines der grössten Talente im Schweizer Eishockey. 2022 wurde er im NHL-Draft 2022 in der 1. Runde an Position 18 von den Dallas Stars gezogen.

01:05 Video Bichsel: «Die Vorfreude ist riesig» Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Auf SRF verpassen Sie kein einziges der 6 Spiele. Folgende Termine der Euro Hockey Tour sollten Sie sich rot im Kalender anstreichen: Donnerstag, 18:55 Uhr: Schweden - Tschechien (SRF Sport App)

Donnerstag, 20:00 Uhr: Schweiz - Finnland (SRF zwei und SRF Sport App)

- Finnland (SRF zwei und SRF Sport App) Samstag, 11:55 Uhr: Tschechien - Finnland (SRF Sport App)

Samstag, 15:50 Uhr: Schweiz - Schweden (SRF zwei und SRF Sport App)

- Schweden (SRF zwei und SRF Sport App) Sonntag, 11:45 Uhr: Schweiz - Tschechien (SRF info und SRF Sport App)

- Tschechien (SRF info und SRF Sport App) Sonntag, 15:55 Uhr: Schweden - Finnland (SRF Sport App)

Seit 2021 spielt Bichsel in Schweden für Leksands IF. Speziell dürfte für ihn deshalb das Duell mit der schwedischen Nationalmannschaft am Samstag in Malmö werden. Aber auch den Spielen gegen Weltmeister Finnland am Donnerstag in Zürich und gegen Tschechien am Sonntag ebenfalls in Malmö blickt er mit grosser Vorfreude entgegen. «Die Spiele werden sicher offen sein wie bereits bei den anderen Turnieren. Wir werden sehen, was für uns drinliegt, aber das Niveau wird sicher hoch sein.»

Gegen diese Top-Teams will Bichsel seine Stärken («aggressives, physisches, einfaches Eishockey») ausspielen. Unter Druck setzen will er sich bei seinem Einstand auf der grossen internationalen Bühne aber nicht: «Ich habe mir keine zu hohen Ziele gesetzt. Ich will vor allem Spass haben und meine Leistungen aus der letzten Zeit abrufen.»

03:34 Video Fischer: «Es sind hochverdiente Aufgebote für alle» Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 34 Sekunden. 01:10 Video Vouardoux: «Es wird eine grossartige Erfahrung» (französisch) Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.