Andrighetto mit Tor-Premiere in der KHL

Sven Andrighetto hat in seinem 5. KHL-Spiel für Awangard Omsk sein erstes Tor erzielt. Beim 3:2 n.V. bei Spartak Moskau traf der Zürcher zur 2:1-Führung in der 25. Minute. Der Schweizer Nationalstürmer hält nach 5 Meisterschaftsspielen bei 4 Skorerpunkten. Omsk führt aktuell die KHL-Rangliste im Osten an.