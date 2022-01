Legende: Gewichtiger Ausfall Tristan Scherwey muss sich aufgrund von Fussproblemen einer Operation unterziehen und fehlt dem SCB mindestens bis Mitte März. Auch die Olympischen Spiele in Peking wird er verpassen. Keystone

SC Bern: Scherwey muss operiert werden

Tristan Scherwey muss sich noch diese Woche einer Operation unterziehen und wird dem SC Bern mindestens bis Mitte März nicht zur Verfügung stehen. Der 30-jährige Flügelstürmer kämpft seit längerem mit Problemen am Knöchel und an den Bändern im Fussgelenk. Wie der Klub mitteilte, haben sich seine Beschwerden seit der Partie gegen die ZSC Lions am vergangenen Sonntag weiter verschärft. Damit wird Scherwey, der in den letzten Jahren regelmässig im Aufgebot der Nationalmannschaft figurierte, auch die Olympischen Spiele vom Februar in Peking verpassen.