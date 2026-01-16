Legende: Freut sich über den nächsten Cupfinal-Einzug Lara Stalder. Keystone/Anthony Anex

EVZ Frauen stürmen in den Cupfinal

Die EVZ Frauen haben sich im Halbfinal gegen den ZSC keine Blösse gegeben und stehen zum dritten Mal in Serie im Cupfinal. Gleich mit 7:1 fegten die Zugerinnen um Captain Lara Stalder die Zürcherinnen vom Eis. Massgeblich für die Höhe des Sieges war das Mitteldrittel. Lisa Rüedi hatte für die Zürcherinnen in der 23. Minute zwar noch ausgeglichen, doch die Antwort der Zentralschweizerinnen darauf fiel wuchtig aus: Zwischen der 27. und 36. Minute schenkten die Zugerinnen dem ZSC 5 Tore ein. Die EVZ-Tore waren auch gut verteilt, 6 Spielerinnen reihten sich unter die Torschützinnen ein, einzig Stalder traf doppelt. Im Final vom Sonntag treffen die Zugerinnen entweder auf Langenthal oder den HCD.