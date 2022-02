Legende: Auf ein Neues im August Die Schweizer U20-Nati. Keystone

U20-WM im August

Die wegen eines Corona-Ausbruchs Ende Dezember abgebrochene U20-Weltmeisterschaft in Edmonton und Red Deer wird Mitte August nachgeholt. Das Turnier wird wieder in der kanadischen Provinz Alberta ausgetragen, gab IIHF-Präsident Luc Tardif in Peking bekannt. Es werden dieselben Spieler wie beim ursprünglichen Turnier zugelassen, also diejenigen mit Jahrgang 2002 und jünger. Zudem wird es einen Absteiger geben. Das Turnier war nach Weihnachten abgebrochen worden, nachdem sich Titelverteidiger USA, Russland und Tschechien aufgrund von Corona-Fällen in Quarantäne hatten begeben müssen. Die Schweizer Mannschaft, die vor dem Turnierstart wegen eines Corona-Falls in den eigenen Reihen mehrere Tage in Quarantäne verbracht hatte, verlor ihre einzige Partie gegen Russland mit 2:4.