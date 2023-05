Alina Müller unterschreibt Profivertrag in Nordamerika

Legende: Kann nun vom Hockey leben Alina Müller. KEYSTONE / Salvatore Di Nolfi

Alina Müller unterschreibt bei Boston Pride

Alina Müller spielt in der nächsten Saison in der Premier Hockey Federation (PHF). Die 25-jährige Stürmerin unterschrieb bei den Boston Pride einen Vertrag über ein Jahr. Boston ist zur zweiten Heimat von Müller geworden, sie spielte die vergangenen fünf Saisons für die Northeastern University. Nun hat sie das Studium beendet. Die PHF bezeichnet sich als einzige Frauen-Profiliga der Welt und umfasst sieben Teams. In der kommenden Spielzeit beträgt die Lohnobergrenze pro Team 1,5 Millionen Dollar, das ist das Doppelte im Vergleich zur letzten Saison. Somit kann Müller nun als Profi leben.