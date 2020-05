Legende: Von den Schweizern Teams topgesetzt Die ZSC Lions. Keystone

CHL-Auslosung am nächsten Mittwoch

Die Champions Hockey League 2020/21 wird in einer Woche lanciert: Am 3. Juni wird ausgelost, welche Teams in der Runde der letzten 32 aufeinandertreffen werden. Die Teams wurden im Vorfeld auf zwei Töpfe verteilt. Kriterien hierfür waren das Abschneiden in der heimischen Liga und die Position im CHL-League-Ranking. Titelverteidiger Fröluna ist topgesetzt, als bestes Schweizer Team figurieren die ZSC Lions auf Rang 3.

Grosse Ehre für die ZSC Lions

Die ZSC Lions werden von der Vereinigung der europäischen Eishockey-Klubs (EHC) zum «Klub des Jahres» gewählt. Die Zürcher setzten sich bei der Wahl gegen ZSKA Moskau, die beiden schwedischen Vereine Frölunda Göteborg und Lulea sowie die Finnen von Kärpät Oulu durch. Den Ausschlag zu Gunsten der Lions gab nicht nur der Qualifikationssieg in der National League ein Jahr nach dem Verpassen der Playoffs, sondern auch die vorbildliche Arbeit im Nachwuchs- und Frauen-Eishockey sowie die guten Aussichten mit der sich im Bau befindenden neuen Arena in Zürich-Altstetten.