Legende: Versucht sein Glück künftig in Deutschland Yannick Hänggi. Freshfocus

Hänggi wechselt vom SCB nach Deutschland

Yannick Hänggi verlässt den SC Bern per sofort. Der 25-jährige Verteidiger unterschrieb beim DEL-Klub Krefeld Pinguine bis zum Ende der nächsten Saison. Beim SCB war er in der laufenden Meisterschaft in 15 Partien zum Einsatz gekommen, ehe er an Ajoie ausgeliehen wurde. Auch in den zehn Spielen mit den Jurassiern blieb er ohne Skorerpunkt.

04:39 Video Archiv: Hänggi geht mit Ajoie gegen Zug unter Aus Sport-Clip vom 28.01.2022. abspielen