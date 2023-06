Legende: Steht vor einer langen Pause Patrick Kane. imago images/USA TODAY Network

Kane nach Hüft-OP lange ausser Gefecht

Patrick Kane muss nach einer Hüft-Operation vier bis sechs Monate pausieren. Damit droht der dreifache Stanley-Cup-Champion den Start in die neue NHL-Saison zu verpassen. Der 34-jährige Amerikaner ist auf Klubsuche, sein mit 84 Millionen Dollar dotierter Achtjahresvertrag ist ausgelaufen. Kane, der alle Titel mit den Chicago Blackhawks gewonnen hatte, war Ende Februar zu den New York Rangers gewechselt. Mit seinem neuen Team scheiterte der Stürmer im Playoff-Achtelfinal an den New Jersey Devils.

03:32 Video Archiv: New Jersey gewinnt Spiel 7 gegen die Rangers Aus Sport-Clip vom 02.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 32 Sekunden.

Zwei Zuzüge und ein Abgang bei Ambri

Der HC Ambri-Piotta löst den Vertrag mit Filip Chlapik «aus familiaren Gründen» vorzeitig auf. Der tschechische Stürmer war mit 24 Treffern der beste Torschütze der Leventiner in der vergangenen Saison. Mit dem 29-jährigen Flügelstürmer Jakob Lilja und dem ein Jahr jüngeren Center Laurent Dauphin stossen dafür zwei Spieler mit NHL-Erfahrung zu Ambri. Der Schwede Lilja absolvierte in der Saison 2019/20 37 Partien für die Columbus Blue Jackets, der Kanadier Dauphin lief insgesamt 94 Mal für die Arizona Coyotes und die Montreal Canadiens auf.