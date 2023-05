Blues statt (Bianco)blu: Heim wechselt in die NHL

Legende: Sucht sein Glück in der NHL André Heim. Freshfocus/Michela Locatelli

Heim zieht es nach St. Louis

André Heim verlässt Ambri-Piotta und wechselt in die NHL zu den St. Louis Blues. Der 25-jährige Stürmer hat einen Entry-Level-Vertrag bei den Blues unterschrieben. Heim stürmte seit 2021 für Ambri und konnte sich mit 61 Skorerpunkten (26 Tore/35 Assists) in 97 Spielen auszeichnen. Der 18-fache Internationale trifft bei den Blues auf ein Team, das in der abgelaufenen Saison die Playoffs als 12. der Eastern Conference klar verpasst hat. Aktuell kämpft Heim im Nationalteam um einen Platz im WM-Kader.