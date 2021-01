Legende: Müssen sich bis Ende Februar gedulden Die ZSC Lions stehen als Finalteilnehmer des Cupfinals fest. Freshfocus

Cupfinal erst am 28. Februar

Der Final des Schweizer Eishockey-Cups findet aus organisatorischen Gründen erst 3 Wochen später als geplant statt. Dies teilte der Eishockey-Verband am Freitagabend mit. So wird am 7. Februar, dem ursprünglich angedachten Termin, eine Vollrunde der National League ausgetragen. Der Cupfinal wird am Sonntag, 28. Februar, um 20:15 Uhr über die Bühne gehen. Die ZSC Lions stehen als Finalteilnehmer fest, Genf-Servette und der SC Bern machen am 30. Januar den Gegner aus.

«Corona-Hotspot» Lausanne hat weitere Folgen

Die National League hat die für kommenden Dienstag geplante Partie Davos-Lausanne verschoben. Grund sei die «aussergewöhnlich lange Quarantäne-Dauer» der Waadtländer, die erst diesen Sonntag nach zwei Wochen endet. Beim LHC waren zehn Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auf Dienstag vorgezogen wird dafür die für den 29. Januar geplante Partie Biel - Davos.