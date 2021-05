HCD verpflichtet Stürmer von Trinec

Der HC Davos hat für 2 Jahre Matej Stransky unter Vertrag genommen. Der tschechische Stürmer wechselt aus seiner Heimat von Meister Trinec zu den Bündnern. In den letzten beiden Saisons sammelte der 27-Jährige in 118 Spielen für seinen Klub 112 Skorerpunkte. Zuvor hatte er auch in der AHL und der KHL gespielt. Ebenfalls zum HCD stösst Verteidiger Jesse Zgraggen. Der 28-jährige Schweiz-Kanadier kommt vom EV Zug und erhält einen Einjahresvertrag.

Leuenberger ersetzt Söderström in Olten

Beim Swiss-League-Klub EHC Olten kommt es zu einem Trainerwechsel: Lars Leuenberger übernimmt vom Schweden Fredrik Söderström. Olten verlängerte den auslaufenden Vertrag mit Söderström nicht und engagierte als dessen Nachfolger Leuenberger. Der 46-jährige St. Galler unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Leuenberger, der 2016 den SC Bern als Interimstrainer zum Meistertitel führte, war zuletzt in Biel tätig, wo er Antti Törmänen vertrat.

Malgin zurück nach Toronto

Denis Malgin ist nach seinem starken Gastspiel in der National League bei Lausanne wieder in Toronto gefragt. Der NHL-Klub, der den Stürmer an die Waadtländer ausgeliehen hatte, rief den Schweizer per sofort zurück. Der Stürmer soll zunächst in der AHL beim Farmteam Toronto Marlies zum Zug kommen. Später dürfte er die Möglichkeit erhalten, für das fix qualifizierte Toronto auch die NHL-Playoffs zu bestreiten. Somit kann er sich für neue Aufgaben aufdrängen, läuft sein Kontrakt doch zum Saisonende aus. Seit Kurzem stand zudem fest, dass Malgin von Toronto keine Freigabe für die WM erhält.

Vertrag von Hanberg in Kloten nicht verlängert

Die Wege des EHC Kloten und seines Headcoachs Per Hanberg und dessen Assistenten Björn Lidström trennen sich. Die Führung des fünffachen Meisters verzichtet nach dem neuerlich verpassten Aufstieg in die National League (Final-Niederlage gegen Ajoie) auf die Vertragsverlängerung mit dem schwedischen Duo. Hanberg stiess Mitte April 2019 mit einem Zweijahresvertrag von Langenthal zu Kloten. Wer bei den Zürchern nächste Saison an der Bande stehen wird, will der Klub in den nächsten zwei bis drei Wochen bekanntgeben.