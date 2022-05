Legende: Dürfen sich mit dem amtierenden CHL-Meister messen Die Spieler der ZSC Lions. Keystone/ENNIO LEANZA

Gruppen der Champions Hockey League bekannt

Am Rande der Eishockey-WM in Finnland wurden am Mittwoch in Tampere auch die Gruppen für die Saison 2022/23 der Champions Hockey League ausgelost. Mit dem EV Zug, den ZSC Lions, Rapperswil-Jona, Freiburg und Davos wird ein National-League-Quintett die Schweizer Farben vertreten. Ein interessantes Los erhielten insbesondere die Zürcher, die auf den amtierenden Sieger Rögle (SWE) treffen werden – an dem sie im vergangenen Jahr im Achtelfinal gescheitert waren. Auch der unterlegene Finalist der vergangenen CHL-Saison, Tappara Tampere (FIN), bekommt es mit den Lakers mit einem Schweizer Vertreter zu tun. Die Gruppenphase beginnt am 1. September und endet am 12. Oktober. Die zwei bestklassierten jeder Gruppe stehen nach sechs Runden im Achtelfinal.

Die CHL-Gruppen 2022/23 Box aufklappen Box zuklappen Gruppe A: Lulea (SWE), Mikkelin Jukurit (FIN), Sparta Prag, Aalborg Pirates (DEN).

Gruppe B: EV Zug, Wolfsburg, TPS Turku (FIN), Olimpija Ljubljana.

Gruppe C: Rapperswil-Jona Lakers, Tappara Tampere (FIN), RB München, Slovan Bratislava.

Gruppe D: ZSC Lions, Rögle (SWE), Fehervar (HUN), Katowice (POL).

Gruppe E: Fribourg-Gottéron, RB Salzburg, Ilves Tampere (FIN), Stavanger Oilers (NOR).

Gruppe F: Färjestad (SWE), Villach (AUT), Straubing (GER), Comarch Cracovia (POL).

Gruppe G: Eisbären Berlin, Mountfield (CZE), Frölunda (SWE), Grenoble.

Gruppe H: HC Davos, Ocelari Trinec (CZE), Skelleftea (SWE), Belfast Giants.

04:54 Video Archiv: Die Lions scheiden 2021 gegen Rögle aus Aus Sport-Clip vom 23.11.2021. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 54 Sekunden.